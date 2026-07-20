Пентагон не раскрыл информацию о трех ударах Ирана по американским базам в Иордании, произошедших за неделю до атаки, в результате которой погибли двое военнослужащих США. По данным американских чиновников, в этих атаках были ранены десятки военных и повреждены несколько вертолетов.

Официально Пентагон объясняет молчание необходимостью сохранять оперативную секретность и не предоставлять Ирану данные, которые могли бы повысить эффективность новых ударов. По той же причине CENTCOM перестал сообщать число пораженных объектов в Иране.

По данным CENTCOM, с начала войны ранения получили более 400 американских военнослужащих. Всего с начала совместной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля погибли 17 американских военных.