Военнослужащие подразделений специального назначения азербайджанской армии принимают участие в совместных военных учениях по борьбе с терроризмом и проведению специальных операций «Зульфикар», проходящих в Иорданском Хашимитском Королевстве.

Как сообщили в Министерстве обороны, наряду с Азербайджаном в учениях, проводимых в рамках программ военного сотрудничества и подготовки, участвуют военнослужащие Командования сил специального назначения имени короля Абдаллы II Вооружённых сил Иордании — Арабской армии, а также спецназовцы Турции и Пакистана.

Сценарий совместных учений, в ходе которых планируется применение беспилотных летательных аппаратов, современной военной техники и систем, включает ряд тактических действий, имитирующих различные оперативные условия.

Участники выполнят задачи по ведению боевых действий в населённых пунктах, освобождению заложников и проведению антитеррористических операций, а также выполнят практические стрельбы из разнокалиберного оружия.

Целью учений является повышение оперативных возможностей подразделений, развитие боеспособности сил специального назначения, укрепление координации между участвующими силами в ходе совместных действий, а также обмен опытом в сфере специальных операций.