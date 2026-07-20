Служба безопасности Украины заявила о нанесении удара по координационному центру Федеральной службы безопасности России (ФСБ) на аннексированной части Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба украинского ведомства.

По информации СБУ, операцию провели бойцы Центра специальных операций «Альфа». Как утверждает украинская спецслужба, целью атаки стали координационный центр ФСБ, а также место дислокации его сотрудников, размещавшихся в одном из пансионатов на оккупированной территории региона.

В СБУ заявили, что в момент удара на объекте могли находиться около 100 российских военнослужащих. По данным ведомства, на территории также располагались более 70 автомобилей, действовала вооруженная охрана, были оборудованы контрольно-пропускные пункты, инженерные заграждения и подземные укрытия.

Согласно заявлению украинской стороны, по объекту были нанесены удары 13 беспилотниками, после чего на территории вспыхнул масштабный пожар.