Доступность официального сайта компании Apple и ее магазина приложений App Store в России резко снизилась в конце прошлой недели, пишет «Верстка».

По данным международного исследовательского проекта OONI, количество аномальных подключений к ресурсам Apple начало расти в четверг, 16 июля. В следующие несколько дней доступность сайта опустилась примерно до 30-40%. У App Store этот показатель составляет около 60%. В других странах подобных проблем нет.

Доступность магазина Google Play в России на данный момент составляет около 40-50%. Однако, судя по графикам OONI, большое количество аномальных подключений к этой платформе фиксируется в течение последних нескольких месяцев.