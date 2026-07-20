Евросоюз столкнулся с серьезными разногласиями при согласовании нового пакета санкций против России. Как сообщает Financial Times, сразу несколько стран, включая Германию, Францию, Италию, Грецию, Австрию и Португалию, требуют смягчить предложенные ограничения.

По данным издания, Греция выступает против запрета на перевозку российского СПГ, Германия и Португалия — против ограничений на импорт российской рыбы, а Франция и Италия добиваются смягчения визовых ограничений для российских военнослужащих. Австрия, в свою очередь, настаивает на разморозке части активов Raiffeisen Bank.

Дипломаты ЕС предупреждают, что из-за большого числа исключений новый санкционный пакет может существенно потерять свою эффективность.