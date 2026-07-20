В Майами федеральные маршалы США задержали скандально известных блогеров Эндрю и Тристана Тейтов. Великобритания намерена добиваться их экстрадиции после предъявления новых обвинений.

Эндрю Тейту вменяют изнасилования, содействие торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, причинение телесных повреждений, а также преступления, связанные с незаконными изображениями и экстремальной порнографией. Тристану предъявлены обвинения в сексуальном насилии, изнасилованиях и содействии торговле людьми. Братья отрицают вину и называют уголовное преследование политически мотивированным.

Ранее Тейтов задерживали в Румынии по подозрению в создании преступной группы и эксплуатации женщин. В 2025 году им разрешили покинуть страну и вылететь в США.

В начале июня братья посетили Россию, побывали в Москве и Петербурге, снимали ролики на Красной площади, катались на танке и заявляли о своей «русской душе».

Для России история получилась особенно показательной: ещё недавно братьев Тейтов принимали как заметных иностранных гостей, снимали на Красной площади и представляли публике едва ли не как друзей страны. Теперь же их имена фигурируют не в светской хронике, а в уголовных делах об изнасилованиях и торговле людьми.

Похоже, Петербургскому форуму всё сложнее привлекать действительно уважаемых гостей — поэтому всё чаще приходится выбирать тех, чья известность неотделима от скандалов. Остаётся лишь гадать, кем организаторы попытаются удивить публику в следующем году.