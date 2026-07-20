Пресс-секретарь президента Кыргызстана Дайырбек Орунбеков предупредил политиков и пользователей соцсетей об ответственности за распространение антикитайских публикаций и ложной информации. Он заявил, что авторы сообщений о том, что «Китай заполонил страну», «земли продаются» или растет внешний долг, могут быть задержаны, если продолжат «нагнетать ситуацию».

Заявление было адресовано ряду политиков, включая бывшего главу ГКНБ Камчыбека Ташиева. Ранее он был отправлен в отставку, осужден по делу о попытке насильственного захвата власти, однако позднее ему заменили меру пресечения на подписку о невыезде.

По мнению экспертов, отстранение Ташиева после подписания «Письма 75» с требованием провести досрочные президентские выборы позволило избежать внутреннего политического раскола в республике.