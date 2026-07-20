Министр внутренних дел Ирана Эскандар Момени прибудет в столицу Пакистана с однодневным официальным визитом в понедельник, 20 июля. Об этом сообщает газета The Nation.

«Момени передаст важное послание от президента [Ирана Масуда] Пезешкиана относительно развивающейся ситуации в регионе и продолжающегося конфликта между Ираном и США, что свидетельствует о тесных консультациях Тегерана с Исламабадом по вопросам региональных событий», — отмечено в публикации.

По данным источников издания, иранский министр проведет переговоры на уровне делегаций, а также встретится с высшим руководством страны.