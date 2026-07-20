После пожаров на складах компании RWB (развивает маркетплейс Wildberries), которые расположены в Электростали и Котовске, около 7% логистических мощностей онлайн-ритейлера были выведены из строя, пишет «Ъ».

По оценкам экспертов, восстановление объектов площадью 358 тыс. кв. м может обойтись примерно в 35,8 млрд рублей.

Пока специалисты не могут окончательно оценить ущерб из-за продолжающейся работы оперативных служб.

Wildberries и WB Банк заявили о мерах поддержки продавцов, чьи товары пострадали в результате пожаров.