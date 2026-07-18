Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ракетного и беспилотного удара по американской авиабазе Аль-Азрак в Иордании, сообщает ALJazeera.

Согласно информации, целью атаки стали ангары для истребителей и стоянка военной авиации. В КСИР заявили, что в результате удара были полностью уничтожены по меньшей мере два американских истребителя, а несколько других получили значительные повреждения.

Кроме того, КСИР призвал вооруженные силы Иордании нанести удары по американским войскам, заявив, что находящиеся в стране военные США являются «законными целями».

«Ваш религиозный и гуманитарный долг — уничтожить их любыми необходимыми средствами и очистить священную землю Иордании», — говорится в заявлении.