Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал «открыть огонь» по странам, которые оказывают помощь Украине, поставляя оружие и предоставляя разведданные. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Не помешало бы начать и с тех стран, которые, прикрываясь аббревиатурой НАТО, не стесняясь, откровенно и вызывающе предоставляют оружие, данные и прочую поддержку укрофашистам. Пора открыть огонь, и делов-то! Как только они почувствуют запах тротила, услышат рокот калашникова и лязг Т-90, тогда все поймут и придут к истине», — заявил Кадыров.