Президент США Дональд Трамп столкнулся с отсутствием эффективных вариантов урегулирования конфликта с Ираном, пишет The Economist.

По данным издания, предложение Вашингтона об инвестициях в обмен на открытие Ормузского пролива и отказ Тегерана от ядерной программы не принесло результата. Разногласия по условиям меморандума привели к возобновлению ударов, перебоям с судоходством через Ормузский пролив и росту цен на нефть.

Новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи, по данным издания, либо согласен на выжимание уступок из США, либо находится под влиянием тех, кто хочет войны. У Трампа, как отмечает The Economist, нет плана. На этой неделе он предложил взимать 20-процентные пошлины с кораблей в проливе, но почти сразу отказался от этой стратегии. Угрозы американского лидера разрушить иранские объекты не сулят успеха: предыдущие бомбардировки, которые должны были свергнуть режим, в итоге лишь объединили его сторонников. Планы по захвату острова Харк рискованны, так как американские силы станут «легкой мишенью» для иранских ракет и беспилотников, говорится в публикации.

По оценке The Economist, у Трампа практически не осталось альтернатив, кроме продолжения политики силового давления.