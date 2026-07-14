Баку и Братислава подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на развитие сотрудничества между правоохранительными органами двух стран. Об этом сообщили в МВД Азербайджана.

Документ в Шуше подписали министр внутренних дел Вилаят Эйвазов и его словацкий коллега Матуш Шутай-Эшток.

В ходе встречи стороны обсудили текущее взаимодействие между правоохранительными ведомствами двух стран и перспективы его развития. Эйвазов ознакомил словацкую делегацию с основными направлениями работы МВД Азербайджана, а также рассказал о криминогенной обстановке в стране.

Особое внимание стороны уделили борьбе с транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и оружия, торговлей людьми, нелегальной миграцией и киберпреступностью.