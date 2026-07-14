Запуск Зангезурского коридора позволит Азербайджану почти вдвое увеличить доходы от международных грузоперевозок — примерно до 7 млрд манатов в год. Такое мнение высказал депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов. Комментируя заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, сделанное на открытии IV Шушинского глобального медиафорума, парламентарий отметил, что страна на протяжении многих лет последовательно развивает транспортную и логистическую инфраструктуру.

По словам Байрамова, Азербайджан уже превратился в один из ключевых транспортно-логистических узлов региона, а ввод в эксплуатацию Зангезурского коридора с пропускной способностью 15 млн тонн станет важным этапом в развитии Среднего коридора и усилит геополитические позиции страны.

Депутат привел официальные данные, согласно которым в 2025 году по железной дороге было перевезено 16,813 млн тонн грузов, из которых 14,269 млн тонн пришлось на международные перевозки. Доходы от железнодорожных грузоперевозок составили почти 384 млн манатов, при этом более 333,9 млн манатов обеспечили именно международные перевозки.

Кроме того, в прошлом году доходы от грузоперевозок воздушным транспортом достигли 2,398 млрд манатов, из которых практически вся сумма — 2,397 млрд манатов — пришлась на международные перевозки.

По словам Байрамова, международные перевозки также принесли Азербайджану 57,4 млн манатов в сфере морского транспорта, 266,6 млн манатов — по трубопроводам и 204,3 млн манатов — автомобильным транспортом.

Депутат отметил, что и показатели первого квартала 2026 года подтверждают устойчивый рост отрасли. За три месяца текущего года доходы от железнодорожных грузоперевозок составили 96 млн манатов, из которых 81,8 млн манатов обеспечили международные перевозки. Доходы от авиаперевозок грузов достигли 571,3 млн манатов, практически полностью сформировавшись за счет международного сообщения.

«Официальная статистика показывает, что в 2025 году международные грузоперевозки принесли Азербайджану около 3,3 млрд манатов. Реализация инфраструктурных проектов, определенных президентом Азербайджана, в том числе запуск Зангезурского коридора, позволит увеличить этот показатель почти до 7 млрд манатов в год», — подчеркнул Байрамов.