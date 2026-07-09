В библиотеке имени Пушкина в Москве впервые прошла свадьба гуманоидных роботов. Сочетались браком Роберт и Матильда, которых ранее представили публике на ПМЭФ-2026.

Роботы принесли друг другу клятвы верности и обменялись обручальными браслетами, которые молодоженам принес робопес Догматик. Один из андроидов был одет в черный костюм жениха, а другой — в фату невесты.

Ведущая церемонии объявила молодоженов «робосупругами» на основании «полной совместимости версий, успешной синхронизации систем и согласия обеих сторон».