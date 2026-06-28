Министерство обороны Южной Кореи заявило протест военным атташе России и Китая в связи с совместным пролетом авиации двух стран в опознавательной зоне ПВО без уведомления Сеула. Об этом сообщили в корейском внешнеполитическом ведомстве.

27 июня ВКС России и ВВС Народной-освободительной армии Китая провели совместное патрулирование над акваториями Японского, Восточно-Китайского морей с привлечением российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС и китайских стратегических бомбардировщиков «Хун-6К». Самолеты не нарушали воздушное пространство других государств.

В ходе полета, как заявили ранее в Сеуле, авиация РФ и КНР вошла в так называемую опознавательную зону ПВО, которую Южная Корея установила в одностороннем порядке. Сеул требует уведомлять о пролете в этой зоне и обычно в таких случаях поднимает авиацию, даже если не было нарушено ее воздушное пространство. Так произошло и в этот раз.

В Министерстве обороны Южной Кореи также призвали РФ и КНР принять меры, «чтобы подобная ситуация не повторилась».