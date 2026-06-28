Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, объявивший о своей отставке на этой неделе, заинтересован в занятии поста генерального секретаря НАТО, который станет вакантным в 2028 году. Об этом сообщает британское издание The Observer без указания источников.

Как пишет газета, хотя заключение политических «сделок» никогда не было сильной чертой Стармера, без устойчивой поддержки правительства шансов занять пост генсека НАТО у него практически нет.

Соратники Стармера специально акцентируют внимание на том, что прошедший в начале июня саммит G7 подтвердил большое уважение к Страмеру со стороны европейских лидеров, отмечается в материале.

Как отмечает The Observer, сторонники премьера также стараются позиционировать его отношения с украинским лидером Владимиром Зеленским как «настолько теплые», что они порой случайно набирают друг друга по телефону.

Стармер объявил об отставке с поста главы правящей партии лейбористов 22 июня. Выборы лидера лейбористов начнутся 9 июля и завершатся до летних парламентских каникул, чтобы новый глава вступил в должность к возвращению парламента в сентябре. Стармер занимал пост премьера почти два года.

«Я останусь на посту премьер-министра до завершения выборов и сделаю все возможное, чтобы обеспечить упорядоченную передачу власти. Я также окажу своему преемнику полную и безоговорочную поддержку. Теперь ему достанется Британия, которая стала значительно сильнее и справедливее той, что я унаследовал два года назад», — сказал Стармер.

Потенциальным новым лидером правящей партии в Британии называют бывшего мэра Большого Манчестера Энди Бернэма, который избирался в парламент от лейбористов. The Telegraph на этой неделе писала, что Стармер уже после отставки провел с ним личную встречу в рамках подготовки к передаче власти.

При этом бывший глава правительства королевства Джон Мейджор заявил, что у Бернэма нет опыта во внешней политике.

«Решение вопросов, связанных с автобусным сообщением, несколько отличается от решения проблем, связанных с правительством, не говоря уже о Си Цзиньпине, Путине, Трампе, Макроне, Мерце — это совсем другая проблема», — сказал он.