Во Франции зафиксировали 1000 случаев избыточной смертности во время изнурительной жары, охватившей Европу. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на Национальное агентство общественного здравоохранения этой страны.

Большинство ушедших из жизни были в возрасте 65 лет и старше. Впрочем, по данным организации Sante Publique, последствия экстремальной жары для здоровья затронули все категории населения.

Издание напомнило, что европейцы переживают изнурительную жару, которая привела к десяткам трагических исходов, побила рекорды, нарушила выработку электроэнергии и повредила инфраструктуру. Жара, начавшаяся 20 июня, стала самой сильной из когда-либо зарегистрированных в Европе, где климат меняется быстрее, чем в среднем по миру.