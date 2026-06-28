Американский транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III не смог улететь с военной базы Рамштайн в Германии из-за технических проблем, обнаружившихся сразу после взлета. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

«Самолет, предназначенный для перевозки стратегических грузов и войск, взлетел с базы Рамштайн и примерно через пять минут подал сигнал тревоги, после чего сделал круг в районе аэродрома и вернулся обратно», — сказал собеседник агентства, отметив, что борт не успел набрать высоту более 1,5 км.

Источник не уточнил, куда именно должен был следовать борт, однако отметил, что в настоящее время он находится на аэродроме вылета.

По данным собеседника агентства, самолет был передан в эксплуатацию ВВС США около четверти века назад. «На Рамштайн он прибыл в первой декаде июня и с тех пор постоянно там базируется, совершив в течение месяца полеты в Швейцарию и Британию», — заметил источник. Кроме того, несколько дней назад борт совершал 20-минутный облет территории, прилегающей к военной базе, но тогда не сообщал о каких-либо технических неполадках.