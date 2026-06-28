Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отказался от планов замены устаревающих эсминцев и фрегатов Королевских ВМС, решив отдать приоритет беспилотным и автономным системам. Об этом сообщила газета The Times.

По ее информации, это будет отражено в давно обещанном плане инвестиций в оборону, который должен быть представлен 30 июня. Как говорится в статье, в документе будет отсутствовать финансирование строительства до восьми эсминцев типа 83 и пяти фрегатов типа 32.

Эсминцы типа 83 должны были заменить ныне стоящие на вооружении эсминцы типа 45, срок эксплуатации которых — до конца 2030 годов. Предполагалось их оснащение лазерными установками для уничтожения БПЛА. Фрегаты типа 32, о планах создания которых впервые объявили в 2020 году, должны были выполнять роль кораблей-носителей для автономных беспилотных систем поиска морских мин и борьбы с подводными лодками. Однако, как пишет издание, проект так и не вышел за рамки концептуальной стадии.

Как замечает телеканал Sky News, британским элитным спецподразделениям пообещали выделить £500 млн на быстроходные катера и ударные беспилотники в рамках реформы вооруженных сил. Особое внимание будет уделено операциям в Арктике.