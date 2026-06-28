ВСУ Украины нанесли удары по двум нефтеперерабатывающим заводам в России – в Краснодарском и Ярославском регионах. Об этом в своем Telegram-канале заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Этой ночью наши далекобойные санкции достигли двух нефтеперерабатывающих заводов в России. Поражен НПЗ «Славянский» в Краснодарском регионе – это примерно 300 километров от линии фронта. Также мы поразили НПЗ в Ярославской области, что примерно в 700 километрах от нашей границы», – подчеркнул глава государства, сообщает УНИАН.

Он добавил, что Украина продолжает операции, которые ослабляют возможности России вести войну.

«Каждая наша дальнобойная санкция – это сокращение ресурсов, работающих на российскую военную машину, и еще один шаг к миру. Будем и впредь отвечать на российский террор», – подчеркнул Зеленский.