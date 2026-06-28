С начала 2023 года по сегодняшний день назначено 254 новых судьи.

Об этом сообщил журналистам руководитель Аппарата Судебно-правового совета Керем Мансуров в рамках тестового экзамена кандидатов в судьи.

Он отметил, что в настоящее время в нашей стране работают 705 судей судов.

«В целях назначения на вакантные должности непрерывно продолжается процесс отбора кандидатов на должность судьи. В настоящее время уже завершены собеседования с 67 кандидатами в судьи. В ближайшее время будут объявлены результаты экзаменов», — добавил К.Мансуров.

К.Мансуров призвал юристов, желающих стать судьями, активнее участвовать в экзаменах.