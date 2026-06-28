Нехватка верфей и инженеров привела к тому, что в британских водах нет ни одной боеспособной атомной ударной подводной лодки. Об этом сообщил портал UK Defence Journal.

Только ударные подлодки могут быть использованы для запуска крылатых ракет Tomahawk подводного базирования.

По информации портала, почти все атомные ударные подлодки находятся на обслуживании, которое проходит только в одном сухом доке в Девонпорте. Кроме того, при формировании очередности ремонта кораблей приоритет отдается стратегическим ракетоносцам, необходимым для ядерного сдерживания. Из-за этого подводные лодки ожидают ремонта у причала вблизи дока. Кадровый голод в сфере судостроения также приводит к невозможности оперативно удовлетворять запрос государства на поддержание ударных подлодок в надлежащем состоянии.

Эта проблема существует на протяжении многих лет, напоминает портал. Тем не менее министерство обороны Великобритании не комментирует состояние своего подводного флота, утверждая лишь, что территориальные воды страны находятся под защитой.