Из России транзитом через Азербайджан осуществлена очередная поставка в Армению.

Сегодня со станции Баладжары в направлении Бёюк-Кясик отправлено 11 вагонов зерна весом 770 тонн.

Всего на сегодняшний день из России в Армению транзитом через Азербайджан отправлено более 34 тысяч тонн зерна, около 8 тысяч тонн удобрений, 133 тонны алюминия, 68 тонн гречневой крупы и 414 тонн антрацита.

Одновременно из Азербайджана в Армению до сих пор экспортировано более 14 тысяч тонн дизельного топлива, около 5 тысяч тонн бензина АИ-92 и АИ-95.