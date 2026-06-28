Украина запустила уникальную платформу TrophyLab, которая открывает доступ к данным о захваченной российской военной технике. Новым ресурсом уже заинтересовались украинские военные, производители вооружения, исследовательские центры и правительства иностранных государств, сообщает УНИАН со ссылкой на Business Insider.

По словам генерального инспектора Министерства обороны Украины Юрия Мироненко, только за первую неделю после запуска на платформе зарегистрировались 150 пользователей, причем около 30% заявок поступили из других стран.

TrophyLab содержит техническую информацию о российских ракетах, беспилотниках, системах противовоздушной обороны, бронетехнике, артиллерии, стрелковом оружии и электронном оборудовании, захваченных украинскими военными.

Помимо российских образцов, платформа также содержит информацию о северокорейской баллистической ракете KN-23, которую Россия использует в ходе войны против Украины.

По словам Мироненко, цель проекта – помочь Украине и ее союзникам лучше понять технологии противника и быстрее разрабатывать эффективные средства противодействия.

«Чем лучше мы понимаем технику и оружие противника, тем быстрее мы сможем разработать эффективные контрмеры», – отметил он.

Украина создала платформу в качестве единой базы данных для воинских подразделений, оборонных предприятий, научных учреждений и государственных органов. В то же время после проверки доступ могут получить и правительства государств-партнеров, иностранные производители вооружения и специализированные лаборатории, в частности стран НАТО.