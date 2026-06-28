Президент Польши Кароль Навроцкий показал рекордный рост уровня доверия среди граждан после конфликта с украинским лидером Владимиром Зеленским и решения лишить его ордена Белого орла — высшей награды страны. Об этом сообщает польское издание Onet, ссылаясь на опрос IBRiS.

Сообщается, что уровень доверия к польскому лидеру за месяц вырос на 8,4% и достиг 54,8%. Как отмечает Onet, это самый высокий показатель поддержки Навроцкого за всю историю подобных исследований.

Польское издание также указало на значительный рост рейтинга ультраправого политика Гжегожа Брауна, который известен критикой Украины и выступлениями против военной помощи Киеву. Уровень доверия к нему вырос сразу на 7,3% — до 23,7%.

Второе место в рейтинге доверия занял министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский с показателем 42,6%, а третье — премьер-министр Дональд Туск, которому доверяют 38,1% опрошенных.