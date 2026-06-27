Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Туреции Хаканом Фиданом. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы, вытекающие из союзнических отношений между Баку и Анкарой, актуальную повестку стратегического сотрудничества двух стран, а также взаимодействие и координацию в рамках международных и региональных организаций.

Министры подчеркнули, что высокий уровень политического диалога и взаимной поддержки остается основой азербайджано-турецких отношений. Они также отметили важность продолжения тесного сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

Отдельное внимание в ходе переговоров было уделено ситуации в сфере региональной безопасности. Байрамов и Фидан обменялись мнениями о процессах, происходящих в постконфликтный период, а также о предпринимаемых шагах по обеспечению долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе.