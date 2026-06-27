В Украине заработали единые правила развития оборонных технологий вместе с международными партнерами. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, говорится в сообщении на ее Telegram-канале.

Кабинет министров утвердил четкий порядок взаимодействия в рамках инициативы Brave International.

По словам Свириденко, решение регулирует работу как уже анонсированных, так и будущих международных проектов, включая UNITE Brave NATO, Brave Norway, Brave France, Brave Germany и Brave Lithuania.

Благодаря этому Украина и партнеры смогут быстро запускать совместные грантовые конкурсы. Общий бюджет первых программ поддержки уже превышает 100 миллионов евро.

«Это решение дает «зеленый свет» для быстрого запуска совместных грантовых конкурсов. Участие в них смогут принимать не только украинские компании, но и разработчики и стартапы иностранных юрисдикций», — отметила Свириденко.

Финансирование проектов будет происходить через общие грантовые фонды на основе равных взносов Украины и страны-партнера. При этом все разработки пройдут обязательное тестирование в Украине на платформе Test in Ukraine.

Ожидается, что кластер Brave1 запустит первые международные конкурсы в ближайшее время.