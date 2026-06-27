Внутренний спрос на природный газ в странах Европейского союза в 2025 году вырос на 2,5% по сравнению с предыдущим годом, что усиливает значение альтернативных поставщиков топлива, включая Азербайджан. Об этом свидетельствуют последние данные Евростата.

Несмотря на курс Брюсселя по сокращению зависимости от энергоносителей, ЕС по-прежнему остается существенно зависимым от импорта газа. По итогам 2025 года 89% потребляемого в Евросоюзе газа было импортировано.

Азербайджан входит в число ключевых поставщиков трубопроводного газа в Европу наряду с Норвегией, Алжиром, Россией, Великобританией и Ливией. По данным аналитического центра Strategic Perspectives, на эти шесть стран приходится около 59% всего газового импорта ЕС.

Наибольший рост потребления газа в прошлом году был зафиксирован в Хорватии (+11,3%), Португалии (+11,2%) и Словении (+10,3%), тогда как крупнейшими потребителями остаются Германия, Италия и Франция. Около 30% европейских домохозяйств используют природный газ для отопления.

При этом собственная добыча газа в Евросоюзе продолжает снижаться. Крупнейший производитель — Румыния — сократила добычу на 0,8%, Нидерланды — на 3,5%, Германия — на 2,3%. В Брюсселе рассчитывают частично изменить ситуацию после запуска в 2027 году проекта Neptun Deep на румынском шельфе Черного моря.

Параллельно Евросоюз намерен полностью отказаться от импорта российского газа к концу 2027 года, чтобы окончательно снизить зависимость от российских энергоносителей. Исключения на переходный период пока сохраняются лишь для Венгрии и Словакии, однако в Европарламенте призывают не допускать новых отсрочек или исключений.