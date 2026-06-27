Танкер получил повреждения после попадания «неопознанного снаряда» в Ормузском проливе. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

По данным UKMTO, капитан судна сообщил, что танкер был поражен неизвестным снарядом. В результате удара повреждения получила капитанская рубка.

Все члены экипажа танкера находятся в безопасности. На данный момент сообщений о разливе нефтепродуктов или ином ущербе окружающей среде не поступало.

Британское управление сообщило, что обстоятельства инцидента выясняются, а компетентные органы проводят расследование.