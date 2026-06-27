Россия нанесла удары по Запорожской, Херсонской и Сумской областям Украины, в результате чего пострадали 32 человек. Об этом сообщают местные власти.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в Запорожье пострадали девять человек, в том числе двое детей.

«В результате авиаударов частично разрушен многоквартирный жилой дом, из-под завалов которого спасатели извлекли двух человек. Еще один удар пришелся по территории учебного заведения. Также повреждены соседние жилые дома, частное имущество и автомобили»,- говорится в сообщении.

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что в результате российских обстрелов региона ранения получили 13 человек.

Кроме того, по словам главы Сумской областной военной администрации Олега Григорова, российские войска в ночь на субботу совершили массированную атаку беспилотниками по одному из районов области. В результате удара пострадали десять мирных жителей.