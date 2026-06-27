В итальянском городе Монтесильвано сыграны партии заключительного тура чемпионата мира по шахматам среди девушек и юношей до 14, 16 и 18 лет.

Захра Аллахверди, сохранившая лидерство в соревнованиях среди девушек до 14 лет в преддверии последнего тура, оформила чемпионство. Сыграв в 11-м туре вничью с турецкой шахматисткой Туаной Абак, Захра набрала 9 очков и удостоилась золотой медали мирового первенства.

Очередную золотую медаль среди азербайджанских шахматистов завоевал юный талант Хаган Ахмед, выступавший в возрастной категории до 16 лет. Демонстрировавший уверенную игру на протяжении всего чемпионата мира чемпион Европы среди 14-летних в 11-м туре победил представителя ФИДЕ Глеба Щеглова. Имея в своем активе 9,5 очка после 11 туров, Хаган Ахмед впервые в своей спортивной карьере завоевал титул чемпиона мира.

На чемпионате мира, где вели борьбу более 750 шахматистов из 83 стран, азербайджанские шахматисты дважды поднимутся на высшую ступень пьедестала почета, и в их честь прозвучит государственный гимн.