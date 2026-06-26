Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен увеличить расходы на оборону на 14,5 млрд -15 млрд фунтов стерлингов ($19,2 млрд — $19,8 млрд) на предстоящие три года. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

По ее информации, объявление об этом должно быть сделано 30 июня. Как писали британские СМИ, ранее Стармер был готов изыскать на эти цели дополнительно не более 13,5 млрд фунтов.

Расходы на оборону в этом объеме показались недостаточными министру обороны Великобритании Джону Хили, который по этой причине ушел в отставку в середине июня. Посты также оставили его заместитель и два помощника. По информации Financial Times, Хили настаивал на выделении 18 млрд фунтов.

Как говорится в статье, новый план предусматривает увеличение инвестиций в беспилотники и другие автономные системы, включая беспилотные наземные платформы для снабжения передовых подразделений британской армии и эвакуации раненых с поля боя.

Financial Times называет готовность увеличить финансовые вложения в оборону попыткой Стармера укрепить свое наследие в качестве премьер-министра.

22 июня политик заявил о намерении покинуть свой пост.