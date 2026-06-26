Иранские военные опровергли сообщения о якобы созданной горячей линии между представителями Тегерана и Вашингтона по вопросам, связанным с восстановлением судоходства в Ормузском проливе.

Об этом заявили в Корпусе стражей исламской революции.

«Заявления американских чиновников о создании прямой линии связи с Ираном по вопросу Ормузского пролива являются вымыслом», — указывается в комментарии КСИР, который процитировал телеканал Al Jazeera.

В корпусе добавили, что «Ормузский пролив — иранский, и США не имеют к нему никакого отношения».

«Линия связи с Вашингтоном по этому вопросу не была и не будет создана», — подчеркнули в КСИР.