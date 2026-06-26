Между Украиной и Россией осуществлен очередной обмен пленными, написал на своих страницах в социальных сетях президент Украины Владимир Зеленский.

Он заявил, что сегодня из плена были освобождены 160 украинских военнослужащих. Все они удерживались в плену с 2022 года.

«Среди освобожденных сегодня — солдаты и пограничники Вооруженных сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, Национальной гвардии. Они защищали Украину на мариупольском, донецком, луганском, харьковском, запорожском, киевском, черниговском и сумском направлениях. Мы помним о каждом, кто находится в плену. Проверяем каждое имя. Каждый — как военный, так и гражданское лицо — должен быть возвращен», — подчеркнул Зеленский.