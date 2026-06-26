Ереван не планирует покидать СНГ, заявил генсек организации Сергей Лебедев. Он также выразил уверенность, что ситуация в Армении нормализуется.

По словам Лебедева, вопрос выхода Армении из СНГ вообще не обсуждается.

«Что касается выхода из СНГ, то этот вопрос вообще не обсуждается. Армения останется в составе организации», – подчеркнул генсек.

Лебедев также подчеркнул, что глава правительства Армении Никол Пашинян не планирует выводить страну из ЕАЭС. Генсек СНГ отметил, что в Армении есть все условия для стабилизации ситуации после выборов.