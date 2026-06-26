Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев принял посла Азербайджана в Казахстане Агалара Атамогланова в связи с завершением его дипломатической миссии, сообщает внешнеполитическое ведомство.

Глава МИД выразил признательность азербайджанскому дипломату за плодотворную работу по укреплению двустороннего взаимодействия. Отмечая высокий уровень стратегического партнерства между Казахстаном и Азербайджаном, Е.Кошербаев подчеркнул важность дальнейшего развития взаимовыгодных связей.

«В период вашей дипломатической деятельности Вы достойно представляли Азербайджан и внесли существенный вклад в укрепление многогранного сотрудничества между нашими странами. Вы стали непосредственным участником вывода казахстанско-азербайджанских отношений на качественно новый уровень», — отметил министр.

Посол А.Атамогланов выразил благодарность казахстанской стороне за всестороннюю поддержку, оказанную в период его миссии.

В завершение встречи Е.Кошербаев от имени президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева вручил послу А.Атамогланову орден «Достық» II степени за его весомый вклад в развитие добрососедских отношений и всеобъемлющего стратегического партнерства между Казахстаном и Азербайджаном.