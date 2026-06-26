Центр по борьбе с дезинформацией Управления по коммуникациям администрации президента Турции опроверг слухи о введении комендантского часа на время проведения саммита НАТО в Анкаре 7-8 июля.

«Распространяемые в некоторых социальных сетях утверждения о введении двухдневного комендантского часа в Анкаре в связи с саммитом НАТО являются ложными. В Анкаре нет комендантского часа в связи с саммитом, который состоится 7-8 июля 2026 года», — говорится в заявлении центра.

Также отмечается, что власти «проводят все необходимые юридические процедуры в связи с этими необоснованными утверждениями, направленными на создание паники и неопределенности среди населения перед саммитом».