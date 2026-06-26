Министерство национальной обороны Турции поздравило Азербайджан с Днем Вооруженных сил. Об этом говорится в публикациях турецкого ведомства в официальных аккаунтах в соцсетях.
«Поздравляем со 108-й годовщиной Вооруженных сил Азербайджана. Приветствуем героические Вооруженные силы Азербайджана, которые днем и ночью несут службу во имя стабильности и безопасности страны. Мы всегда будем едины с Азербайджаном», — говорится в тексте поздравления.
🇦🇿 Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin 108’inci, kuruluş yıl dönümü kutlu olsun! 🇹🇷
Kardeş Azerbaycan’ın güvenliği ve huzuru için gece gündüz demeden görev yapan kahraman Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerini selamlıyoruz.
Her zaman tek yürek, tek yumruk olmaya devam edeceğiz! 💪… pic.twitter.com/ReYpcA8bG9
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 26, 2026