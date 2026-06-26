Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует посетить Армению и Азербайджан на следующей неделе, сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников.

По сведениям издания, во время визита будут обсуждаться торговые связи, анонсированы и новые инициативы ЕС в регионе.

«Южный Кавказ рассматривается Брюсселем как стратегически важный транспортный коридор между Европой и Азией, значение которого возросло на фоне конфликта на Ближнем Востоке», — подчеркивается в статье Politico.

С Урсулой фон дер Ляйен в поездку отправится и еврокомиссар по вопросам расширения Евросоюза Марта Кос.

Издание отмечает, что в ходе визита запланированы встречи главы Еврокомиссии с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как передает телеканал AnewZ, Урсула фон дер Ляйен прибудет в Баку 1 июля.