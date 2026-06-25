Со стороны Беларуси должно быть прекращено развитие пограничной инфраструктуры, которая может быть использована для агрессии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после беседы с Олегом Луговским, временно исполняющим обязанности главы Службы внешней разведки Украины (СВР).

В сообщении в Telegram Зеленский отметил, что Луговский доложил о реализации под явным российским влиянием в Беларуси мер по подготовке к потенциальному расширению агрессии против Украины.

«Вдоль нашей государственной границы в Беларуси завершается строительство дорожной инфраструктуры и баз хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов, которые не имеют никакого другого смысла, кроме военного. Это приграничные направления Кобрынь – Ковель, Иваново – Маневичи, Лунинец – Сарны, Речица – Коростень и Гомель – Чернигов. Мы знаем, что в российских документах это описывается именно в контексте задач так называемой «СВО», – отметил президент.

При этом он напомнил, что Беларусь получила от Украины необходимые сигналы относительно ее коллаборации с Россией в интересах затягивания и расширения масштабов войны.

«Беларусь знает, какие шаги необходимы с ее стороны для мира. Развитие пограничной инфраструктуры агрессии со стороны Беларуси должно быть остановлено. Шаги, направленные на деэскалацию и мир, должны быть предприняты именно белорусской стороной», – подчеркнул президент Украины.