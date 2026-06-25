В связи с 108-й годовщиной создания Вооруженных сил Азербайджана 26 июня на центральных улицах и проспектах Баку будут организованы марши в сопровождении военных оркестров.

По сообщению Главного управлении государственной дорожной полиции, 26 июня с 10:00 до 12:00 военнослужащие пройдут военным маршем по следующим маршрутам:

* Дворец Гейдара Алиева — проспект Бюльбюля — Киноцентр Низами — проспект Нефтяников — площадь Азадлыг — Морской вокзал;

* Аллея шехидов — Комплекс Flame Towers — парк Чемберакенд — станция метро «Ичеришехер» — Крепостные ворота — Азербайджанский государственный кукольный театр — площадь Азнефть — памятник Бахраму Гуру;

* Парк Газанфара Мусабекова — улица Абдуррагим бека Хагвердиева — проспект Гусейна Джавида — парк Гусейна Джавида — проспект Парламента — Аллея шехидов;

* Спортивно-развлекательный центр «Олимпик Стар» — улица Самеда Вургуна — парк Офицеров — Бакинский государственный цирк — Дворец Гейдара Алиева — памятник Имадеддину Насими — проспект Нефтяников;

* Памятник Нариману Нариманову — Центральный парк — Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр — Зимний парк — Дворец Гейдара Алиева — Центральный банк — Торговый центр 28 Mall.

По информации Министерства обороны, в связи с 108-й годовщиной создания Вооруженных сил Азербайджана наряду с Баку на центральных улицах, проспектах и площадях городов Сумгайыт, Гянджа, Нахчыван, Барда, Ханкенди, Лачын и Шуша также будут организованы марши в сопровождении военных оркестров.