Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провёл встречу с заместителем премьер-министра Украины Алексеем Кулебой в рамках Конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Польше.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана, стороны обсудили текущее состояние азербайджано-украинского сотрудничества и перспективы его дальнейшего развития.

В ходе переговоров состоялся обмен мнениями по вопросам расширения взаимодействия в сфере торговли и инвестиций, а также углубления сотрудничества в областях энергетики, инфраструктуры и восстановления.

Отдельное внимание было уделено гуманитарным инициативам и дополнительным возможностям развития двусторонних отношений.

По итогам встречи стороны подтвердили приверженность дальнейшему укреплению долгосрочного партнёрства между Азербайджаном и Украиной, а также поддержке усилий, направленных на обеспечение региональной стабильности, устойчивого развития и экономического благополучия.