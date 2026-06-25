Военнослужащие Министерства обороны Азербайджана удостоены государственных наград.

Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение:

«За особые заслуги в защите и сохранении независимости, территориальной целостности Азербайджанской Республики, отличие при выполнении служебных обязанностей и поставленных перед воинской частью задач наградить следующих военнослужащих Министерства обороны Азербайджанской Республики»:

орденом «За службу Отечеству» 3-й степени

Фараджева Тевеккюля Сейфулла оглу – полковника

Мамедова Кямиля Садияр оглу – полковника

Гусейнова Эмиля Али оглу – капитана

медалью «За Отчизну»

Мамедова Шахина Орудж оглу – контр-адмирала

Абдуллаева Турала Закир оглу – полковника

Мамедова Рашада Рамиз оглу – капитана 1-го ранга

Бекирова Фарида Джахангир оглу – полковник-лейтенанта

Гусейнова Эльшана Яшар оглу – полковник-лейтенанта

Ибрагимова Гадира Тельман оглу – полковник-лейтенанта

Мяшиева Нофеля Арастун оглу – майора

Гаджимамедова Ширхана Шохрат оглу – старшего гизиря

медалью «За военные заслуги»

Алиева Фарида Алибаба оглу – генерал-майора

Абдуллаева Хайяма Вагиф оглу – полковника

Бабаева Рашада Тахир оглу – полковника

Джахангирова Джаваншира Алисахиб оглу – полковника

Чобанова Романа Салман оглу – полковника медицинской службы

Ахмедова Фуада Мухаммедага оглу – капитана 1-го ранга

Аскерова Аваза Забиршах оглу – полковника

Ганбарова Рашада Мюштаба оглу – полковника

Мадатова Исмаила Сафар оглу – полковника

Ризванова Самандара Самед оглу – полковника

Рустамова Тейфура Черкез оглу – полковника

Салаева Эльчина Аладдин оглу – полковника

Сафарова Анара Хагверди оглу – полковника

Велиева Гюндуза Ислам оглу – полковника

Ягубова Оруджа Имран оглу – полковника

Абдинова Таджираддина Акиф оглу – полковник-лейтенанта

Багири Абдулали Мухаммедали оглу – полковник-лейтенанта

Джавадова Асадуллу Юсиф оглу – полковник-лейтенанта

Керимова Ильгара Вагиф оглу – полковник-лейтенанта

Гасымова Эмиля Хадим оглу – полковник-лейтенанта юстиции

Мехдиева Рустама Сулейман оглу – полковник-лейтенанта

Мамедова Замира Маариф оглу – полковник-лейтенанта

Сулейманлы Эльчина Салимхан оглу – полковник-лейтенанта

Шахвердиева Хайяма Икрам оглу – полковник-лейтенанта

Зайыдова Азиза Тахир оглу – полковник-лейтенанта

Амешова Ровшана Мамедага оглу – майора

Гаджиева Кянана Кямиль оглу – майора

Гусейинова Рамиля Ильхам оглу – майора

Гусейнова Сабухи Володя оглу – майора

Мамедова Абиля Алим оглу – майора юстиции

Акберова Джейхуна Иман оглу – капитана

Кавузова Ахмеда Муталиф оглу – капитана

Мамедова Эльдара Тапдыг оглу – капитана.