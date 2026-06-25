Военнослужащие Министерства обороны Азербайджана удостоены государственных наград.
Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение:
«За особые заслуги в защите и сохранении независимости, территориальной целостности Азербайджанской Республики, отличие при выполнении служебных обязанностей и поставленных перед воинской частью задач наградить следующих военнослужащих Министерства обороны Азербайджанской Республики»:
орденом «За службу Отечеству» 3-й степени
Фараджева Тевеккюля Сейфулла оглу – полковника
Мамедова Кямиля Садияр оглу – полковника
Гусейнова Эмиля Али оглу – капитана
медалью «За Отчизну»
Мамедова Шахина Орудж оглу – контр-адмирала
Абдуллаева Турала Закир оглу – полковника
Мамедова Рашада Рамиз оглу – капитана 1-го ранга
Бекирова Фарида Джахангир оглу – полковник-лейтенанта
Гусейнова Эльшана Яшар оглу – полковник-лейтенанта
Ибрагимова Гадира Тельман оглу – полковник-лейтенанта
Мяшиева Нофеля Арастун оглу – майора
Гаджимамедова Ширхана Шохрат оглу – старшего гизиря
медалью «За военные заслуги»
Алиева Фарида Алибаба оглу – генерал-майора
Абдуллаева Хайяма Вагиф оглу – полковника
Бабаева Рашада Тахир оглу – полковника
Джахангирова Джаваншира Алисахиб оглу – полковника
Чобанова Романа Салман оглу – полковника медицинской службы
Ахмедова Фуада Мухаммедага оглу – капитана 1-го ранга
Аскерова Аваза Забиршах оглу – полковника
Ганбарова Рашада Мюштаба оглу – полковника
Мадатова Исмаила Сафар оглу – полковника
Ризванова Самандара Самед оглу – полковника
Рустамова Тейфура Черкез оглу – полковника
Салаева Эльчина Аладдин оглу – полковника
Сафарова Анара Хагверди оглу – полковника
Велиева Гюндуза Ислам оглу – полковника
Ягубова Оруджа Имран оглу – полковника
Абдинова Таджираддина Акиф оглу – полковник-лейтенанта
Багири Абдулали Мухаммедали оглу – полковник-лейтенанта
Джавадова Асадуллу Юсиф оглу – полковник-лейтенанта
Керимова Ильгара Вагиф оглу – полковник-лейтенанта
Гасымова Эмиля Хадим оглу – полковник-лейтенанта юстиции
Мехдиева Рустама Сулейман оглу – полковник-лейтенанта
Мамедова Замира Маариф оглу – полковник-лейтенанта
Сулейманлы Эльчина Салимхан оглу – полковник-лейтенанта
Шахвердиева Хайяма Икрам оглу – полковник-лейтенанта
Зайыдова Азиза Тахир оглу – полковник-лейтенанта
Амешова Ровшана Мамедага оглу – майора
Гаджиева Кянана Кямиль оглу – майора
Гусейинова Рамиля Ильхам оглу – майора
Гусейнова Сабухи Володя оглу – майора
Мамедова Абиля Алим оглу – майора юстиции
Акберова Джейхуна Иман оглу – капитана
Кавузова Ахмеда Муталиф оглу – капитана
Мамедова Эльдара Тапдыг оглу – капитана.