Вопрос возобновления прямого авиасообщения между Астраханью и Баку стал одной из ключевых тем встречи вице-губернатора, председателя правительства Астраханской области России Дениса Афанасьева с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.

Как сообщил Афанасьев в своем Telegram-канале, открытие прямых рейсов необходимо для дальнейшего развития туризма, деловых контактов и гуманитарных связей между регионами.

В ходе визита в Баку стороны подвели итоги сотрудничества и обсудили перспективы его расширения. Особое внимание было уделено развитию международного транспортного коридора «Север — Юг», укреплению кооперации в сфере судостроения, а также расширению торгово-экономических связей.

По словам главы астраханского правительства, товарооборот между Астраханской областью и Азербайджаном по итогам первого квартала 2026 года вырос в 1,5 раза. Регион наращивает поставки в Азербайджан рыбы, муки и кондитерских изделий, одновременно увеличивая импорт химической продукции.

Стороны также отметили эффективность работы деловых центров в Баку и Астрахани, которые стали важными площадками для развития двустороннего бизнеса.

Отдельно были обсуждены вопросы сотрудничества в области образования и культуры. В настоящее время в вузах Астраханской области обучаются более тысячи студентов из Азербайджана. Продолжается и развитие межрегиональных связей, в частности с Апшеронским районом.

В рамках визита Денис Афанасьев также провел встречи с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым, Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Азербайджане Михаилом Евдокимовым и главой Исполнительной власти Апшеронского района Абдином Фарзалиевым.