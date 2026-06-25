Беларусь, Россия и Украина стали основными импортерами картофеля из Азербайджана.

Согласно данным Государственного комитета по статистике, в январе–апреле 2026 года Азербайджан экспортировал картофель в ряд стран региона. Наибольшие объемы азербайджанского картофеля были поставлены в Россию. За отчетный период из Азербайджана в Россию было экспортировано 7859 тыс. тонн картофеля на сумму около 2,882 млн долларов.

При этом Азербайджан также поставил картофель в другие страны. В частности, в Украину отправлено 2,03 тыс. тонн на 825,9 тыс. долларов, а в Беларусь — 516,4 тонны на 209,4 тыс. долларов.

Таким образом, Азербайджан экспортировал картофель в Беларусь, одновременно закупая крупные объемы картофеля для внутреннего рынка.

Общий объем импорта картофеля в текущем году составил 67201,77 тыс. тонн картофеля.