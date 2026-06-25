Стендап-комик из Казахстана Нурлан Сабуров, которому на 50 лет запретили въезд в Россию, начал избавляться от своего имущества. Как передает Telegram-канал Shot, Сабуров продал в России свой внедорожник Cadillac Escalade стоимостью 10 миллионов рублей.

Сделкой занималась еще в марте текущего года жена комика Диана. После получения всей суммы от покупателя, женщина отправилась на постоянное место жительства (ПМЖ) к супругу в Казахстан.

У Сабурова в Подмосковье также остался дом с участком в 1285 квадратов, стоимостью примерно в 115 миллионов рублей.