24 июня в столице США Вашингтоне, в здании Конгресса на Капитолийском холме, при организации Бакинской инициативной группы прошла международная конференция на тему «Право на возвращение и самоопределение: двойные стандарты и избирательные подходы».

Как сообщили в БИГ, данное мероприятие, проведенное в Конгрессе, можно оценить как важный вклад в работу по доведению до международной общественности правды об этнической чистке азербайджанцев со стороны Армении.

В конференции приняли участие эксперты, специализирующиеся в сфере защиты прав беженцев и национальных меньшинств, правозащитники, специалисты по международному праву, представители институтов гражданского общества и наши соотечественники, выходцы из Западного Азербайджана.

Участники конференции подчеркнули важность постоянного удержания в центре внимания международных организаций вопроса признания фундаментальных прав сотен тысяч азербайджанцев, насильственно изгнанных со своих исторических земель на территории Армении в результате политики этнической чистки, — права на безопасное, добровольное и достойное возвращение на свои исторические земли.

Было потребовано дать правовую оценку в плоскости международного права фактам системного разрушения, осквернения и присвоения принадлежащего азербайджанскому народу культурного, религиозного и исторического наследия, оставшегося в Армении, в том числе топонимов, мечетей, кладбищ, святилищ и других памятников, а также провести международными организациями расследование и документирование указанных нарушений на месте.

За мероприятием из зала наблюдали представители армянских СМИ, действующих в США, в том числе представители Армянского национального комитета Америки (ANCA). Однако в ходе мероприятия каких-либо инцидентов зафиксировано не было.

Выступившие на конференции наши соотечественники, проживающие в США и имеющие происхождение из Западного Азербайджана, поделились своими личными историями и опытом беженства, рассказав о гуманитарной трагедии азербайджанцев, насильственно изгнанных с территории Армении.

Представители общины сикхов подчеркнули, что право на безопасное, добровольное и достойное возвращение является не только гуманитарным вопросом, но и фундаментальным правом человека, а также вопросом восстановления исторической справедливости.

На мероприятии выступили генеральный секретарь Совета мусульманских организаций США Уссама Джаммаль и основатель и главный исполнительный директор организации Our Sister Our Brother Мэтью Стюарт. Они отметили недопустимость дискриминации по этническому признаку, вынужденного перемещения и нарушений прав, а также привлекли внимание к защите прав изгнанных общин, необходимости донесения их голоса на международных платформах и укрепления международной солидарности.

В конце мероприятия участники конференции приняли обращение, адресованное членам Конгресса США. В обращении подчеркивается необходимость последовательного, справедливого и недискриминационного применения права на возвращение и права народов на самоопределение в соответствии с нормами и принципами международного права.

В документе отмечается важность оказания международной поддержки праву западных азербайджанцев на безопасное, добровольное и достойное возвращение в родные края, восстановления их имущественных прав и защиты их культурного наследия.

Наряду с этим в обращении отражены обеспокоенности, связанные с правами общины сикхов и народов территорий, находившихся под нидерландским колониализмом, содержится призыв к Конгрессу США уделить внимание этим вопросам.

В обращении подчеркивается важность защиты права на возвращение, самоопределения и универсальных прав человека на единой и принципиальной основе, без избирательных подходов.