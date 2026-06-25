Чемпионата мира по футболу среди игроков до 15 лет пройдет в Азербайджане, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Первый розыгрыш нового молодежного турнира ФИФА пройдет с 22 по 31 октября 2026 года.

— В первом турнире примут участие юношеские команды из всех ассоциаций‑членов ФИФА, а во втором, который пройдет в 2027 году, — только женские команды. Опираясь на этот импульс, начиная с 2028 года всем ассоциациям‑членам будет предложено принять участие в двух отдельных соревнованиях с участием мужских и женских сборных до 15 лет, — сказано в заявлении на официальном сайте ФИФА.

Также ФИФА разрешила российским сборным среди юношей и девушек до 15 лет принять участие в чемпионате мира.