Американский лидер Дональд Трамп заявил, что отправится на саммит НАТО в Анкаре в первую очередь из уважения к президенту Турции Тайипу Эрдогану и вряд ли поехал бы на эту встречу, если бы ее проводили в другой стране.

«Не думаю, что я поехал бы на него [саммит НАТО], если бы не тот факт, что его проводит в Турции президент Эрдоган», — сказал американский лидер 24 июня на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме. «Ради большинства людей я бы не поехал», — добавил Трамп, выразив разочарованием тем, что союзники США по НАТО не оказали Вашингтону активного содействия во время конфликта с Ираном.

«Он позвонил мне и сказал: «Пожалуйста, приезжай, я провожу его [саммит] в Турции, нужно, чтобы США участвовали», — сообщил Трамп, имея в виду разговор с Эрдоганом. «Так что я поеду из уважения к президенту Эрдогану», — подчеркнул американский лидер. Он отметил, что признателен Эрдогану за то, что тот во время конфликта с Ираном «оставался в стороне» и, в частности, не оказывал помощи Тегерану с целью противодействия Израилю. Американский лидер указал, что президент Турции Тайип Эрдоган мог принять решение поддержать Иран в этом военном конфликте. «Вы знаете, он не вступил в войну. Он был главным кандидатом на то, чтобы вступить в войну с Ираном, возможно, на стороне Ирана, потому что, как вы знаете, он не большой поклонник Израиля. И я попросил его не вмешиваться. Он не вмешался», — сказал он.

«Эрдоган — великий лидер, очень сильная личность, великолепный военный, и я попросил его не ввязываться, и он не вмешался. То же самое сделал председатель Си, и, откровенно говоря, [президент России Владимир] Путин тоже. Если посмотреть внимательно, можно сказать, что у Владимира есть и другие дела, на которых ему нужно заострить внимание. Но все они остались в стороне, имею в виду, это было просто потрясающе. Люди были удивлены», — отметил Трамп.

Дональд Трамп также допустил, что перед саммитом Североатлантического альянса в Анкаре в начале июля примет решение об американских военных поставках Турции, включая потенциально истребители F-35.

«Думаю, да», — сказал он на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме, отвечая на вопрос о возможности таких решений. «Он является членом НАТО. Некоторые люди себя таковыми не считают, а он считает», — добавил Трамп, говоря о турецком лидере Реджепе Тайипе Эрдогане.

«Я, наверное, сделаю что-то такое, что его очень порадует», — подчеркнул американский лидер.